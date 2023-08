Ibu Aldila Jelita Minta Anaknya Tinggalkan Indra Bekti

Tribunlampung.co.id, Jakata - Berita seleb terkini Marjam Abdurahman, ibu Aldila Jelita minta anaknya agar meninggalkan presenter Indra Bekti.

Keputusan Aldila Jelita untuk rujuk dengan Indra Bekti memang mendapatkan pertentangan dari ibunya.

Pasalnya, Marjam tak ingin Aldila Jelita mengulangi kesalahan yang sama bersama Indra Bekti.

Terlebih, Indra Bekti disebut pernah melakukan kesalahan fatal.

Selain itu, Marjam Abdurahman juga menuding sahabat Indy Barends tersebut menggunakan ilmu sihir untuk membuat Aldila Jelita mau rujuk.

Lantaran tak setuju dengan keinginan putrinya untuk rujuk, Marjam kemudian menutup komunikasi dengan sang anak.

Diketahui mereka sudah tidak berkomunikasi sejak tiga bulan yang lalu.

Meskipun begitu rupanya Marjam Abdurahman masih memberikan kesempatan pada Aldila Jelita untuk bisa berkomunikasi lagi dengannya.

Namun dia meminta sang putri untuk batal rujuk dan meninggalkan Indra Bekti.

"Dila, kembali ke Mami, tinggalkan Bekti," kata Marjam di YouTube Rumpi Trans tv, dikutip Rabu (30/8/2023)

"Masih ada saudara-saudara, adik-adiknya yang masih sayang sama dia, maminya yang sayang sama dia," sambungnya.

Marjam pun meminta Aldila Jelita untuk pulang padanya lantaran melihat sang anak tidak bahagia dengan Indra Bekti.

"Bisa lihat, Dila apa happy? Matanya cekung, senyumnya dipaksakan. She is not happy, jadi I will support Dila, but kalau sama Bekti, I finish," ucap Marjam.

"Tapi kalau dia mau meninggalkan Bekti, she is still my daughter forever," lanjutnya.