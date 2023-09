Boy William Jujur Hanya Gimmick Bersama Ayu Ting Ting

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Boy William akhirnya jujur bahwa hubungannya dengan Ayu Ting Ting hanya gimmick belaka.

YouTuber Boy William membeberkan bahwa Ayu Ting Ting bukanlah kekasihnya melainkan sebatas sahabat dekat saja.

Fakta kedekatannya dengan Ayu Ting Ting disampaikan Boy William pada Melaney Ricardo saat mengisi konten Youtubenya pada Selasa (29/08/2023).

Diketahui, hubungan Boy dan Ayu sempat menjadi sorotan usai membuat konten khusus kemesraan mereka berdua melalui kanal YouTube BW.

Dikatakan mantan Karen Vendela itu, ia tak menganggap Ayu sebagai sosok yang spesial dihatinya.

"Like bestie that I care for (seperti sahabat yang aku sangat pedulikan), untuk saat ini," kata Boy William.

Lebih lanjut, Boy menyadari kedekatannya dengan Ayu ramai diperbincangkan.

Terutama di media sosial banyak yang mendoakan keduanya berjodoh.

Sayangnya, hal tersebut malah dimanfaatkan Boy untuk gimmick semata.

"Tapi gua ngerti betapa banyak orang naruh harapan, actually (sebenarnya) kita juga memainkan beritanya," sambungnya.

Boy secara gamblang menyebut bahwa konten dengan Ayu begitu disukai netizen.

Karena itu keduanya sengaja 'memainkan' isu kedekatan mereka dan dibuat konten.

"Maksudnya beritanya kan udah ada di mana-mana. And to be honest, we did play along with that," bebernya.

Kendati begitu, ia mengaku nyaman saat berada di dekat pelantun lagu Alamat Palsu tersebut.