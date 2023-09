Fajar Sadboy Umrahkan Orangtua, Rogoh Kocek Rp 60 Juta

Tribunlampung.co.id - Fajar Sadboy akan berangkatkan orangtuanya umrah pada bulan September 2023 ini.

Untuk itu, Fajar Sadboy harus rogeh kocak hingga Rp 60 juta.

Uang tersebut dikumpul Fajar Sadboy selama satu tahun

"Alhamdulillah ibu sama ayah saya bisa aku umrahin, bulan September ini," kata Fajar dikutip dari YouTube Was Was, Jumat (1/9/2023),

"Rp 60 (juta), (ngumpulin uang) dari pertama kali di Jakarta, iya (setahun)," terang Fajar Sadboy.

Selain rencana untuk memberangkatkan umrah orang tuanya, Fajar Sadboy juga tengah menabung untuk membeli mobil.

"Alhamdulillah beli mobil tapi nanti insya Allah masih nabung dulu," sambungnya.

Lebih lanjut, saat disinggung perihal keinginan dan rencana ke depan, Fajar Sadboy menyampaikan dirinya ingin membuat single hingga main film.

"Saya mau buat single, insya Allah ke depannya mau main film, pengen banget main film."

"Nyanyi sih bisa, cuman suara saya agak kurang bagus," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar Sadboy mengaku selama ini sengaja memperlihatkan mimik wajahnya seperti orang bersedih.

Hal ini sebagai cara Fajar Sadboy untuk mempertahankan karier dan popularitasnya agar selalu dikenal melalui ciri khas tersebut.

"Iya (sengaja dibuat), ini karakter saya sendiri. Karena bagi saya, viral itu gampang, cuman cara mempertahankan itu yang agak sulit untuk kita kerjakan sih," ucapnya.

Meski menyadari ada masyarakat yang tidak suka dengannya, tetapi Fajar Sadboy tak peduli dan terus melakukan aktivitasnya di dunia entertainment.