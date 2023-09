Ibunda Aldila Jelita Takut Putrinya Disakiti Lagi Jika Rujuk dengan Indra Bekti 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Marjam Abdurahman, ibunda Aldila Jelita mengaku takut putrinya disakiti lagi apabila rujuk dengan Indra Bekti.

Sejak awal Marjam Abdurahman memang tak setuju dengan rencana Aldila Jelita untuk memperbaiki rumah tangganya bersama presenter Indra Bekti.

Marjam Abdurahman mengatakan Aldila Jelita menantangnya untuk membongkar rahasia Indra Bekti ke publik.

Dikutip dari Tribunnews.com dari YouTube TRANS TV Official, Jumat (1/9/2023), Marjam Abdurahman pun tak bisa berdiam diri saat ditantang oleh putrinya sendiri tersebut.

"'Dila, I challenge, jika benar mau kembali sama Bekti, kamu tau risikonya apa?' 'Dila nggak takut', 'Oh, you challenge me'."

"Saya pikir seluruh rakyat Indonesia, ibu-ibu yang sudah melahirkan anaknya, kalau ditantang sama anak, apakah akan diam? Tidak kan?"

"Dila menantang saya, 'Bilang aja ke publik siapa Bekti'," papar Marjam Abdurahman.

Selain itu, Marjam Abdurahman juga sudah memperingatkan Indra Bekti terkait masalah yang terjadi nanti apabila memutuskan rujuk dengan Aldila Jelita.

"Saya peringatkan ke Bekti, 'Bekti, never come back to Dila, because if you come back, you know what's the problem is'."

"Tapi dia terlalu berani, challenge itu akhirnya berkembang biak kan," ungkapnya.

Feni Rose sebagai host pun memahami perasaan Marjam Abdurahman yang takut Aldila Jelita akan kembali merasa kecewa hingga disakiti lagi oleh Indra Bekti apabila rujuk.

Di sisi lain, terdapat anak-anak Aldila Jelita dan Indra Bekti yang menjadi korban dalam masalah ini.

"Jadi Ibu Marjam keberatannya adalah karena takut ketika rujuk lagi, ada kemungkinan Dila akan sakit lagi, kecewa lagi."

"Ada kemungkinan akan disakiti lagi dan itu juga berdampak pada cucu?" Feni Rose memastikan.