10 Rating Drama Korea Terbaru September 2023, Drakor The Uncanny Counter 2 Berakhir Tinggi

Ilustrasi drakor The Uncanny Counter 2.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan hasil rating drama Korea terbaru September 2023, termasuk dengan drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2.

Pada hasil terbarunya, rating drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 tamat dengan skor yang tinggi.

Sementara itu, drakor Behind Your Touch juga tampil melesat di episode terbarunya.

Hal serupa juga dialami oleh drakor The Real Has Come.

Berikut ini rangkuman hasil rating drama Korea terbaru September 2023, yang dilansir dari Soompi.com, Senin (4/9/2023)

1. The Uncanny Counter 2

Akhirnya tamat, drakor The Uncanny Counter 2 berakhir dengan skor yang cukup tinggi.

Mereka berhasil meraih rating 6 persen pada episode final.

Sementara sebelumnya, The Uncanny Counter 2 menurun dengan perolehan 3,7 persen.

Padahal sebelumnya mereka berhasil naik dengan skor 4,9 persen, setelah sempat turun di angka 3,9 persen.

Episode sebelumnya mengalami kenaikan di angka 4,4 persen.

Sebelumnya sempat merosot di 3, 8 persen, sebelumnya sempat naik di 4,3 persen dari 4,1 persen.

The Uncanny Counter 2 mengangkat kisah roh jahat dari akhirat yang turun ke Bumi.

Roh tersebut berusaha untuk mencari kehidupan abadi dengan melakukan segala cara hingga menimbulkan masalah di dunia manusia.