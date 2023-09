Jasa Raharja Raih Empat Penghargaan Diajang TOP GRC Awards 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jasa Raharja mendapat apresiasi dari majalah TOP Business atas keberhasilannya mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.

Apresiasi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) diberikan kepada Jasa Raharja dalam ajang TOP GRC Awards 2023 yang digelar majalah TOP Business di Hotel Raffles Jakarta, pada Rabu (6/9/2023).

Jasa Raharja berhasil memboyong empat penghargaan di ajang tersebut. Yakni Platinum Star Trophy, Top GRC Award 2023 #5 Stars, The High Performing Board of Commissioners On GRC 2023 untuk Dewan Komisaris Jasa Raharja, dan The Most Comited GRC Leader 2023, yang disematkan kepada Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono.

Penghargaan-penghargaan tersebut diterima langsung oleh Rivan A. Purwantono dan Komisaris Independen Jasa Raharja, Eko Suwardi.

“Ini adalah sebuah kebanggaan bagi seluruh jajaran perusahaan yang telah berkomitmen dan bekerja keras untuk

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik,” ungkap Rivan.

Rivan menegaskan, bahwa Jasa Raharja terus berkomitmen terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan terus melakukan berbagai terobosan melalui inovasi digital.

“Berbagai penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh insan Jasa Raharja untuk terus mengembangkan diri, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mencapai cita-cita perusahaan yang lebih besar,” ujarnya.

Meski demikian, Rivan mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk tidak berpuas diri dengan berbagai capaian tersebut.

“Ke depan, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui berbagai inovasi dan penerapan tata kelola perusahaan sebaik mungkin,” tambah Rivan.

TOP GRC Award merupakan ajang pemberian apresiasi dari majalah TOP Business untuk perusahaan, para pimpinan perusahaan, serta dewan komisaris yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di perusahaan masing-masing.

(Tribunlampung.co.id/Adv)