Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Jessica Mila ungkap kebahagiaan hamil anak pertama Yakup Hasibuan.

Bahkan Jessica Mila tak sabar ingin membagikan pengalaman luar biasanya saat hamil anak Yakup Hasibuan.

Dalam keadaan hamil anak Yakup Hasibuan tersebut, Jessica Mila berharap doa-doa terbaik.

Kini Jessica Mila merasa hatinya penuh cinta dengan kehamilannya tersebut.

Hamil, aktris Jessica Mila tak sabar bertemu anak pertamanya dari Yakup Hasibuan.

Mila, sapaan akrabnya mengaku senang dengan kehadiran sang calon anak.

Bahkan dirinya mengaku kehidupannya kini dipenuhi dengan banyak cinta dari orang-orang tersayang.

"Hatiku dipenuhi dengan cinta, sama seperti perutku yang semakin besar," kata Jessica Mila di Instagram, dikutip Kamis (7/9/2023).

Selain itu, pemain film Bridezilla ini memohon doa terbaik untuknya dengan sang buah hati.

Dia juga mengaku tidak sabar untuk bertemu anak pertamanya tersebut.

"Kami berharap kalian bisa terus menjadi bagian dari perjalanan ini, memberikan doa-doa terbaik, semangat, dan cinta kepada kita berdua serta si kecil yang akan segera tiba."

"Can't wait to share this incredible journey with all of you (Tidak sabar untuk berbagi perjalanan luar biasa ini dengan Anda semua)," tutupnya.

Ungkapan Jessica Mila ini pun kemudian mendapatkan sorotan netizen.

Banyak yang mengucapkan selamat pada sang aktris atas kehamilan pertamanya tersebut,