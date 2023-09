UIN RIL Berangkatkan Lagi Mahasiswa Program International ke Malaysia

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) kembali berangkatkan mahasiswa dalam Program International Internship dan Students Mobility ke Negeri Jiran, Malaysia.

Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) mengikuti kedua program tersebut yang bertempat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan satu universitas ternama di Kuala Lumpur mulai 4-22 September 2023.

Salah satu perwakilan peserta International Internship Shasty Mutia Pratiwi berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai dengan kembali lagi ke Indonesia.

"Dengan adanya program ini mampu memberikan pengalaman baru bagi seluruh peserta International Internship and Students Mobility Tahun 2023, serta pihak fakultas dapat terus melaksanakan program internasionalisasi secara berkelanjutan” ujar Shasty Mutia Pratiwi.

Harapan yang sama pun disampaikan Fadila Sangkut, perwakilan program Students Mobility tahun 2023.

Dia berharap, melalui program ini dapat menjadi pembuka jalan mengembangkan ilmu pengetahuan di kancah internasional.

Program tersebut dibagi menjadi 2 yaitu Program International Internship dengan peserta Deski Candra Wiranata (Akuntansi Syariah), Junice Esti Pratiwi (Manajemen Bisnis Syariah), Kurnia Dwi Cahyani (Manajemen Bisnis Syariah), Nova Fionita (Ekonomi Syariah), Nurul Kholipah (Ekonomi Syariah), Raevanda Sandyaswari (Akuntansi Syariah), Sabrina Afifah Wulandari (Perbankan Syariah), dan Shasty Mutia Pratiwi (Perbankan Syariah).

Program Students Mobility dengan peserta Alliena Fathi Amrullah (Ekonomi Syariah), Arif Setiawan (Manajemen Bisnis Syariah), Diah Ayu Prihantini (Manajemen Bisnis Syariah), Fadila Sangkut (Akuntansi Syariah), Nabilla Kisti (Perbankan Syariah), Nadira Najmi Fitriani (Perbankan Syariah), Ragil Septianti (Akuntansi Syariah), dan Sulasi Imaniah (Ekonomi Syariah).

Sebelumnya, program serupa juga telah dilaksanakan pada bulan Februari 2023 lalu dengan memberangkatkan 8 mahasiswa FEBI sebagai piloting mahasiswa pertama yang melakukan internship praktik kerja di Malaysia.

Pada Batch kedua ini, beberapa kegiatan yang akan berlangsung berupa, Campus Tour and UKM Lifestyle, Industri Visits: Menara Affin Bank TRX, Fidane Chocolate Museum, and Kuala Lumpur (KL) Trip to KLCC. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan perkuliahan dan sharing session yang disampaikan oleh beberapa dosen dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

(Tribunlampung.co.id)