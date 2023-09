Hadiah Rp 15 Miliar Menanti Putri Ariani jika Menang America's Got Talent 2023 

Tribunlampung.co.id - Hadiah utama sebesar Rp 15 miliar menanti jika penyanyi Putri Ariani menang America's Got Talent 2023.

Saat ini Putri Ariani sudah lolos ke final America's Got Talent 2023.

Selanjutnya, Putri Ariani akan berjuang kembali di final America's Got Talent 2023 pada Selasa (26/9/2023) petang atau Rabu (27/9/2023) pukul 08.00 WIB.

Diketahui, Putri Ariani dinyatakan melaju ke final America's Got Talent 2023.

Hal tersebut diumumkan dalam acara America's Got Talent Result Show pada Rabu (6/9/2023) malam waktu Los Angeles, AS.

Pada saat itu, Putri menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" milik U2.

Simon Cowell yang didapuk menjadi juri America's Got Talent musim ini mengaku takjub dengan penampilan putri.

Bahkan, produser berusia 63 tahun tersebut juga mengaku tidak bisa berkata-kata usai mendengarkan suara emas Putri.

"Saya sebenarnya agak kesulitan berkata-kata saat ini," ujar Simon, dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

Putri menjadi salah satu kontestan yang lolos ke babak puncak bersama paduan suara Mzansi Youth Choir.

Lantas, berapa hadiah yang diterima Putri seandainya menjuarai America's Got Talent 2023?

Hadiah juara America's Got Talent 2023

America's Got Talent 2023 yang diikuti Putri telah berlangsung selama 18 musim.

Pada 2023, America's Got Talent dibagi menjadi beberapa babak selama 15 minggu.