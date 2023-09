10 Rating Drama Korea Terbaru September 2023, Behind Your Touch Melonjak Tinggi

Ilustrasi poster drakor terbaru September 2023, drama Korea terbaru Behind Your Touch mengalami kemajuan rating.

Sementara itu, The Real Has Come tamat dengan skor yang tinggi.

Berikut ini rangkuman hasil rating drama Korea terbaru September 2023 yang dilansir dari Soompi (11/9/2023).

1. Behind Your Touch

Drakor Behind Your Touch tampil prima pada episode terbarunya.

Terbukti, drama ini menampilkan skor yang baik dengan meraih peringkat 8,1 persen.

Sementara sebelumnya, serial ini mendapatkan rating sebesar 7 persen.

Selain itu, drakor ini juga sempat melesat naik di 7,5 persen.

Sayangnya, drakor Behind Your Touch juga sempat merosot di angka 5,6 persen.