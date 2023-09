Promo Wow Sale Up To 50 Persen Plus Casback untuk Furniture di Informa Sultan Agung

Sales Multi Tallent Informa Sultan Agung menunjukan promo wow sale up to 50 persen plus cashback hingga Rp 9 juta.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Informa Sultan Agung di Bandar Lampung, Lampung memberikan promo yang berlangsung hingga 30 September 2023.

Store Manager Informa Sultan Agung Andri Himawan Parikesit mengatakan promonya adalah wow sale up to 50 persen plus cashback hingga Rp 9 juta.

"Promo ini berlaku khusus untuk pembelian furniture," kata Andri, Jumat (15/9/2023)

Promo lain wow sale up to 50 persen plus ekstra diskon hingga 9 persen.

Promo ini berlaku khusus untuk pembelian home accessories dan lighting.

Kedua promo ini bisa didapatkan member Informa atau kartu bank partner

Cara menjadi member Informa adalah download aplikasi Informa dan lakukan registrasi.

Setelah itu datang ke kasir Informa untuk pembayaran Rp 100 ribu.

Untuk informasi mengenai promo dan produk Informa bisa dilihat di instagram @informa.sultanagung

Bisa juga langsung datang langsung ke Informa Sultan Agung di Jalan Sultan Agung Nomor 832 PKOR Way Halim Bandar Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)