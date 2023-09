Sinopsis The Escape of the Seven, Cerita 7 Orang Saling Berbohong Soal Hilangnya Seorang Gadis  

Sinopsis drama Korea terbaru The Escape of the Seven yang kisahkan pelarian 7 orang akibat hilangnya seorang gadis, saling berbohong cari keuntungan.

Drakor The Escape of the Seven baru tayang perdana pada 15 September 2023 di SBS.

Beberapa aktor yang terlibat di antaranya Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi.

7 orang terlibat dalam kasus hilangnya seorang gadis dan mereka menghadapi sebuah insiden.

Matthew Lee (Uhm Ki-Joon) menjalankan perusahaan platform mobile terbesar di Korea Selatan, namun ia adalah sosok misterius di balik tabir.

Hanya sedikit orang yang tahu siapa dia.

Dia terlibat dalam sebuah kasus yang aneh dan hal ini membuatnya harus mengungkapkan dirinya kepada publik.

Geum La-Hui (Hwang Jung-Eum) adalah CEO sebuah perusahaan produksi drama.

Dia terampil dan agresif dalam pekerjaannya.

Geum La-Hui sangat menghargai uang dan kesuksesan dalam hidupnya dan dia akan mengambil jalan apapun untuk mencapainya.

Untuk mendapatkan warisan yang sangat besar, ia mencoba mencari putrinya yang ditinggalkannya 15 tahun yang lalu.

Min Do-Hyuk (Lee Joon) dulunya adalah seorang gangster.