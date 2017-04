Bambu Rafting Meriahkan Hut Way Kanan

Pemerintah Kabupaten Way Kanan melaksanakan acara lomba bambu rafting. Kegiatan dilaksanakan pada Minggu (23/4/2017) dalam rangka HUT Kabupaten Way Kanan.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Kabupaten Way Kanan melaksanakan acara lomba bambu rafting. Kegiatan dilaksanakan pada Minggu (23/4/2017).

Bambu rafting adalah menyusuri sungai dengan rakit bambu dengan berbagai rintangan. Kegiatan lomba dalam rangka perayaan HUT Kabupaten Way Kanan ke-18, Star lomba dimulai dari kampung Banjarmasin yang akan mengarungi Sungai Way Besai dengan menempuh jarak 2 sampai 3 jam hingga finish di Kampung Banjar Sari.

Dalam acara kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto, berikut Bupati way Kanan H Raden Adipati Surya, Komandan Kodim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchi Cambayong, wakil bupati way kanan, ketua DPRD way kanan, Forkopimda way kanan.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, mengakatan bahwa baru pertama kalinya lomba bambu rafting ini diadakan dan lomba tersebut dalam rangkaian memeriahkan Hari Ulang Tahun kabupaten way kanan ke-18.

Bambu rafting peringatan HUT Way Kanan (Tribunlampung/Anung)

Lomba tersebut tidak hanya diikuti Bupati dan forkopimda melainkan juga diikuti masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten way kanan yang sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Selain itu juga Kapolres way kanan turut berpartisipasi memberikan dukungan penuh pada seluruh kegiatan yang diadakan pemerintah kabupaten way kanan dalam kegiatan memperingati perayaan Hut Way Kanan ke 18.

Dimana, terang Yudy memang dibutuhkan dukungan masyarakat dan apresiasi juga diberikan tentunya tidak lepas dari tugas dan fungsi polri dalam menjaga kemanan, ketertiban masyarakat dalam melaksanakan tugas pengamanan harapanya semua kegiatan berjalan aman lancar dan kondusif. (ang)