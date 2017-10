Laudya Cynthia Bella Peluk Aleesya dan Julie Estelle, Netizen Ribut dengan Jumlah Badan Mereka!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Laudya Cynthia Bella sedang kedatangan sahabatnya nih di Kuala Lumpur.

Melalui Instagram, Laudya Cynthia Bell mengunggah foto bersama dengan Julie Estelle.

Baca: Bukannya Romantis, Ini 7 Gaya Pacaran Orang Indonesia yang Dianggap Kampungan

"Dear my julskynaaaaaaaa.. thanks for visiting me. Love u so much!

(Sayangku Julie Estelle...terima kasih telah menjengukku)," caption foto Bella.

Di foto selanjutnya, tampak Laudya Cynthia Bella dan Julie Estelle makan malam bersama.

Ada Aleesya juga saat momen tersebut.

Foto pertemuan ketiganya terlihat sangat manis.

Baca: Video Aksi Kejar-kejaran Massa Tangkap Pengendara Mobil Tabrak Lari 5 Motor

Mereka berpelukan sangat erat.