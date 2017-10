Ririn Dwi Ariyanti Menangis Gara-gara Diperlakukan Seperti Ini oleh Putri Aldi Bragi - Ikke Nurjanah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pesinetron Ririn Dwi Aryanti mengungkapkan rasa bahagianya setelah mendapat ucapan manis dari Adira Kania, putri Aldi Bragi dan Ikke Nurjanah.

Tahun 2010 lalu, Ririn resmi menjadi ibu sambung Adira setelah dipersunting Aldi Bragi.

Kedekatan Ririn dan Adira sudah menjadi rahasia umum, keduanya kerap mengunggah foto-foto manis bersama di media sosial.

Bahkan, keduanya tak ragu saling mengungkapkan rasa sayang lewat keterangan foto.

Seperti foto yang diunggah Adira di laman Instagram pribadinya.

Ia mengunggah fotonya bersama Ririn dan menulis keterangan foto manis.

Adira mengungkapkan jika sebagai anak tunggal selama 12 tahun membuatnya merasa nyaman bersama ayahnya, Aldi Bragi.

Diakui Adira, Ririn adalah wanita luar biasa yang kini menjadi sahabatnya sekaligus ibunya.

Tak itu saja, Ririn juga menjadi orang yang selalu dihubungi Adira saat memiliki masalah.

Being an only child for almost 12 years made me comfortable with having Bapak all by myself. When suddenly, he introduced me to this wonderful human being. Since the first time I met her, I could tell that she's different, that maybe, she's the one for my dad. Her approach was brilliant, from the beginning she never put herself as a new mother for me, nor she ever forced herself to. From that moment, she has always been, and will always be my bestfriend.

-

Up to this day, she's the first person I call when I have problems with college, friends, or even guys and the drama that entails from it. Always with her no-bullshit-advice saving me from myself.

-

Now 9 years later, I can call her not just my bestfriend, but also my mother. Although not by blood, nor by bone, I can say that she's my own.

-

You know you love me, xoxo, SAK," tulis Adira.