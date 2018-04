Wow, Wanna One Gelar Konser Keliling Dunia dan Bakal Mampir ke Jakarta.

Tur dunia Wanna One.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia bagi para Wannable Indonesia!

Wanna One dikabarkan akan menggelar konser tur dunia pertama mereka Indonesia.

Kabar ini diketahui dari unggahan poster yang diposting di fancafe Wanna One.

Dilansir TribunStyle.com dari Soompi, Senin 2 April 2018, dalam foto tersebut, terlihat para member boyband asuhan YMC Entertainment ini bertuliskan Wanna One World Tour 'One : The World'.

Poster bertema hitam dan emas itu memperlihatkan foto para member yang membelakangi kamera.

Di bagian bawah tertera 13 nama kota yang akan menjadi kota tur Wanna One.

Di antaranya, Seoul, Jakarta, San Jose, Dallas, Chicago, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Melbourne, Taipei, hingga Manila.

Meski telah memasang poster tersebut, pihak Wanna One belum mengkonfirmasi lebih lanjut terkait kapan konser tersebut akan diadakan.

Selain Wanna One, GOT7 juga akan menggelar konser tur dunia tahun 2018 ini.