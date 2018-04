VIDEO - Ayam Nyelekit Pedasnya Bikin Meledak

Laporan Reporter Tribun Lmapung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PECINTA kuliner tentunya tidak asing lagi dengan Ayam Nyelekit. Kedai yang telah membuka cabang keduanya yang beralamat di Jalan zainal abidin pagar alam no 109 Rajabasa, Kota Bandar Lampung ini menawarkan beragam menu lezat andalannya.

Ayam yang dicampuri bumbu rahasia lalu digeprek bersama sambal caplak, telur, tempe, terong dan kol ini menjadi menu unggulan di cafe ini dengan hanya dibanderol Rp 28 ribu.

Untuk kalian yang menyukai keju juga dapat memilih ayam nyelekit mozarella. Ayam dengan keju yang dilelehkan ini semakin menggugah selera anda yang menikmatinya. Harganya Rp30 ribu saja.

Yang spesial dari makanan ayam nyelekit ini yaitu kepedasannya Karena rasa pedasnya bikin kita sampai garuk-garuk kepala saat kita mencobanya sampai bercucuran keringat bagi anda pecinta makanan pedas ayam nyelekit ini bisa menjadi referensi kuliner anda.

"Karena menu ini best seller kita sampai buka cabang khusus menu ini nama kedainya “Ayam Nyelekit” di Jalan Ir. Hi Juanda No. 1 Pahoman,” ujar Sheyla pemilik Ayam nyelekit.

Tidak hanya menawarkan makanan yang lezat. Pengunjung juga bisa merasakan kenyamanan dengan pelayanan yang ramah.

Ayam nyelekit yang dibuka dari pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB ini selalu ramai pengunjung yang mampir, terbukti setiap harinya mencapai 100an pengunjung.

Selain itu, kalian yang ingin merasakan ayam nyelekit dengan harga yang lebih terjangkau bisa berkunjung di Kedai Ayam Nyelekit di Pahoman tepatnya di daerah Stadion Pahoman disana menyediakan khusus menu Ayam nyelekit dan ada paket hematnya dengan harga Rp15 ribu sampai Rp25 ribu saja.