Instagram Dian Sastro, Hamish Daud dan Wulan Guritno Banjir Ucapan Duka Cita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka datang dari artis yang tenar lewat berbagai film layar lebar, Dian Sastro.

Dalam akun Instagramnya, Dian memposting Insta Story yang memberitakan kabar duka tersebut pada Sabtu (14/4/2018).

Dian ternyata baru saja kehilangan sosok Omnya yakni Ivan Valiant Joesoef.

Ivan merupakan suami dari adik ayahanda Dian, Marina Sastrowardoyo Joesoef.

Nampak dalam foto hitam putih yang diunggah Dian, sang paman terbaring di rumah duka dan dikelilingi keluarga serta kerabat.

Selain mengunggah foto sang paman, Dian juga mengucapkan terima kasih atas cinta dan bimbingan sang paman.

Dian bahkan menganggap Ivan sebagai seorang ayah yang telah mengajarinya banyak hal.

Postingan Dian Sastro

Tak hanya Dian. Hamish Daud dan Wulan Guritno juga mengenal beliau.

Keduanya bahkan mengunggah foto bersama almarhum Ivan Joesoef di akun Instagram mereka, Sabtu (13/4/2018).

Hamish sendiri sudah mengenal Ivan saat ia masih remaja dan beliau sempat menjadi saksi pernikahannya dengan Raisa.

Postingan Wulan Guritno

Netizen ikut berduka dengan kehilangan Hamish, Dian dan Wulan.

rakoprijantoInnalillahi wa inna lillahi rojiun.. selamat jalan, um Iwan..

ytriwahyTurut berduka cita, Mbak Wulan Guritno. Buat yang iklan / jualan di status seperti ini, saran saya: berempatilah sedikit.

tinarevanolnnalilahi wa Innalilahi rojiun

sinarjatisoeroyoPlease send my deepest condolences to his family .. @hamishdw

nani_nuraeni73Innalilahi wa innailaihi

(Grid.ID, Irene Cynthia Hadi)