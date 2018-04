Rumah Kumuh Ini Harganya Miliaran, Jangan Kaget Lihat Dalemannya!

Rumah di New Orleans, AS ini tampak kumuh. Padahal, kondisi di dalamnya bisa bikin melongo keheranan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Don’t judge a book by its cover. Ungkapan ini sangat pas ditujukan pada sebuah rumah di New Orleans, AS.

Rumah ini sungguh unik. Tampilan luarnya yang kumuh ternyata hanya kamuflase belaka.

Saat melongok ke dalam, dijamin kita akan merinding karena takjub oleh keindahannya.

Sekilas, rumah berumur 200 tahun ini tampak kumal.

Pintunya terkesan rapuh. Padahal, pintu rapuh tersebut dilapisi oleh pintu yang tebal dan kuat.

Interior rumah ini sangat mewah (Nola.curbed.com)

Rumah ini sempat bergonta-ganti pemilik.

Dulu rumah seluas 1.500 meter persegi ini milik musisi terkenal AS, Lenny Kravitz.

Tapi pada 2012, dia menjualnya ke Brian Swier dengan harga 655 ribu dolar AS (sekitar Rp 9 miliar).

