TDM Kembali Gelar Honda Modif Contest 2018

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mewadahi kreativitas modifikator berbakat di Lampung khususnya, PT Astra Honda Motor (AHM) bersama dengan PT Tunas Dwipa Matra kembali menggelar Honda Modif Contest (HMC) 2018 di Mall Lampung Ramayana Robinson, Minggu (22/4). Di Lampung, ajang ini diikuti oleh 122 peserta untuk 9 kelas perlombaan.

Kelas yang dibuka antara lain Matic Stock/ bolt on, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/decals, Racing Style, Community Touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006. Kemudian, kategori kelas All stock & Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, dan kelas free for all untuk kategori skutik, cub, dan sport Honda untuk seluruh tahun produksi.

Direktur TDM Kris Kurnianto mengatakan, ajang akbar HMC merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh AHM dan bekerjasama dengan main dealer salah satunya dengan TDM. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi modifikator, komunitas, serta para pecinta sepeda motor Honda di Tanah Air untuk berkarya dan bersilaturahmi.

“Puncaknya, para pemenang terbaik dari setiap kelas akan bersaing pada gelaran final HMC 2018 untuk merebutkan gelar tiga modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic & Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All. Para pemenang nasional ini akan berkesempatan mengikuti ajang Honda Dream Ride Project yang didampingi mentor-mentor modifikator berpengalaman," paparnya.

Gelaran HMC 2018 juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan menarik lainnya di antaranya riding test beragam sepeda motor Honda, beragam games interaktif yang melibatkan komunitas Honda, festival band, skateboards & BMX, ekskul Competition, modern dance serta live music DJ dan kampanye safety riding.

Memasuki tahun penyelenggaraan ke 11, gelaran akbar ini semakin membuktikan bahwa sepeda motor Honda mudah untuk dikreasikan sesuai dengan kreativitas dan imajinasi pengendaranya. Hal ini juga tercermin dari banyaknya pecinta sepeda motor Honda di Lampung melalui market share yang mencapai 83,4 persen atau sebanyak 22.336 unit dari total penjualan sepeda motor di Lampung sebesar 26.774 unit sepanjang Januari-Maret 2018 berdasarkan data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) Lampung. (ana)