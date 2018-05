3,5 Tahun Menanti, Artis Cantik Ini Akhirnya Mengandung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebahagiaan kini juga tengah menyelimuti Rini Yulianti.

3,5 tahun menanti, Rini akhirnya mengumumkan sebuah kabar bahagia.

Adik kandung Ririn Ekawati ini akhirnya mengandung calon buah hati pertamanya.

Kabar bahagia atas kehamilan Rini ini dibagikan lewat akun Instagram pribadinya.

Rini tampak mengunggah foto saat dirinya sedang melakukan USG.

Ungkapan rasa bahagia tak bisa ditahan lagi oleh Rini.

Rasa syukur juga tak henti diucapkannya.

Kini usia kandungan Rini sudah memasuki minggu ke-12.

"Alhamdulillah.. Alhamdulillah ..

ga henti2 nya aku bersyukur atas karunia dan kepercayaan yg Allah berikan. Allah selalu memberikan apa yang terbaik buat aku, bukan yang aku inginkan.. kesabaran, doa ku, doa orang2 yang menyayangiku dan doa kalian semua alhamdulilah di jabbah oleh Allah SWT.. It’s quite hard to keep the big and happy news as a secret all this time. So, finally today we’re so happy and beyond excited to announce tha Yes.. we’re expecting.

We pray that you grow healthy and strong so we could finally hold you in our arms. Doakan aku & calon baby ku selalu sehat.. Rini Yulianti & Michael Ha #12weekspregnant."