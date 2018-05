Siapa Sangka Kalau Ternyata Via Vallen Pernah Diciduk Satpol PP Saat Sedang Ngamen di Pinggir Jalan?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku pernah berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP.

Hal ini lantaran Via tengah mengamen di lampu merah.

Menurut pelantun 'Sayang' itu, dirinya sampai melibatkan adik-adiknya karena mereka ikut saat mengamen.

"Jadi ceritanya Via ngamen. Pas ketangkap Satpol PP itu adik-adiknya Via ikut semua. Ada Mela, nah Mela itu masih kecil banget, Via kelas 5 SD berarti Mela masih 5 tahun," kata Via dilansir dari Kompas.com.

Saat asyik mengamen bersama sang adik, tiba-tiba ada petugas Satpol PP datang