Di Bahuga Way Kanan Masyarakat Berdoa Herman HN-Sutono Menang Pilgub 2018

Cawagub Lampung Sutono kampanye di Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Setelah berkampanye di Bumi Agung, calon Wakil Gubernur (cawagub) Lampung nomor urut 2, Sutono, melanjutkan kampanyenya di Way Kanan. Siang tadi (3/5), Sutono berkampanye di lapangan Bahuga, Way Kanan.

Di Bahuga, masyarakat mendoakan Herman HN - Sutono menang pilgub Lampung 2018.

Helmi (56), mengatakan, doa tersebut tulus disampaikan masyarakat. Menurutnya, masyarakat Bahuga membutuhkan pemimpin yang meringankan beban ekonomi rumahtangga.

"Kami berdoa, Herman HN - Sutono jadi Gubernur Lampung dan Wakilnya supaya sekolah dan berobat gratis sampai di Way Kanan," kata Helmi.

Senada, Sayuti (47), warga Bahuga, mengatakan, masyarakat Way Kanan sudah lelah dengan kondisi jalan rusak. Ia menambahkan, Herman HN sudah terbukti mampu menyediakan jalan raya yang mulus.

"Mudah-mudahan, doa kami Herman HN - Sutono menang, dikabulkan Allah SWT supaya jalan di Way Kanan ini mulus," kata Sayuti.

Mendengar doa dan harapan masyarakat tersebut, Sutono mengaku semakin yakin untuk memenangkan Pilgub Lampung 2018.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat ini diperoleh karena bukti kerja menyejahterakan rakyat.

"Ini bukti, politik uang dan bagi-bagi sembako tidak mempan di masyarakat. Rakyat butuh pemimpin yang bekerja menyejahterakan,"tegas Sutono. (bb/rdi)