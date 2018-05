Harga Gabah Turun, Bagaimana dengan Harga Beras?

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA – Harga gabah terus mengalami penurunan. Namun, kondisi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap harga beras di pasaran.

Saat ini harga beras di pasaran untuk jenis IR 64 masih bertahan di kisaran Rp 10 ribu per kilogram. Sedangkan beras kualitas sedang Rp 9.000 per kilogram dan jenis muncul Rp 8.000 per kilogram.

“Belum ada perubahan untuk harga beras meski sudah sebagian daerah panen,” terang Tuti, pedagang beras di Kalianda, Jumat, 4 Mei 2018.

Dia mengatakan, harga beras jenis IR dari luar daerah harganya lebih tinggi, yakni mencapai Rp 11.500 per kilogram.

Namun jika dibandingkan dengan awal tahun lalu, harga beras saat ini sudah ada penurunan sekitar Rp 2.000 per kilogram. Sebelumnya, harga beras kelas premium sempat menyentuh angka Rp 12 ribu per kilogram.

“Kalau melihat trennya, kemungkinan tidak akan terlalu turun. Apalagi sebentar lagi puasa,” tandas Tuti. (*)