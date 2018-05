Cuma Sepekan Normal  Harga Cabai Merah Kini Naik Lagi

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai merah kembali mengalami kenaikan hingga Rp 35.000 per kg memasuki pekan ini.

Menurut Parti, pedagang sayur di Pasar Gisting, harga cabai naik perlahan dari Rp 25.000 dua pekan lalu. Lantas naik antara Rp 2.000 sampai Rp 5.000. Ternyata hanya sepekan cabai merah ada di harga normal.

Normalnya harga cabai kisaran Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per kg. Dan kini Rp 35.000 per kg.

"Beberapa hari ini barang memang kosong, di sini saja tidak ada dua hari, sekarang langsung baik. Memang kemarin-kemarin sempat biasa tapi sekarang sudah mahal lagi," ujar Parti, Minggu 6 April 2018.

Kekosongan stok barang karena masa panen dalam tahun ini belum tiba. Sedangkan penurunan harga beberapa waktu lalu karena kiriman barang dari luar. Dan dimungkinkan karena faktor permintaan tinggi di tempat lain, barang dialihkan ke tempat lainnya.

Parti mengaku, prediksinya harga tidak turun lagi, sebab dua pekan lagi bulan puasa. Saat itu harga-harga pasti akan naik, dan cabai tentu bertahan di harga Rp 35.000 per kg.

"Kalau sebentar lagi memang panen, tapi puasa juga, waktu itu biasanya harga-harga naik," terang Parti.

Selain cabai, harga yang naik dalam pekan ini kacang panjang jadi Rp 3.000 dari Rp 2.000 per ikat, pare jadi Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, dan timun jadi Rp 6.000 dari Rp 3.000 per kg, kol Rp 8.000 dari Rp 6.000 per kg, labu jadi Rp 4.000 dari Rp 3.000 per kg. (Tri Yulianto)