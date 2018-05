Sule Bikin Heboh Lewat Pengakuan Video: Termakan Hoax-hoax, Terhasut Gosip-gosip!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Pasca digugat cerai oleh sang istri, Lina, komedian Entis Sutisna belum mengungkap pendapatnya.

Namun melalui Instagram Story- nya, Sule seakan ingin menyinggung gosip-gosip yang beredar di luaran tentang rumah tangganya dengan Lina.

Ia mengunggah sebua video singkat bersama seorang pria.

Dalam video tersebut, Sule sedang bersantai dengan seorang pira.

Ia pun berkata.

"Malam yang cerah, aku bersama dia. He he he," ujar Sule, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (10/5/2018).

Selanjutnya, ayah empat orang anak ini pun menyanyi.

"Termakan hoax-hoax, terhasut gosip-gosip," ungkapnya.

Sebelumnya istri Sule, Lina mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cimahi pada 26 April 2018 lewat kuasa hukumnya, Abdurrahman T Pratomo.

Nomor perkara gugatan cerai itu terdaftar 3660/Pdt.G/2018/PA.CMi Perceraian ini diajukan Lina setelah keduanya menikah selama 21 tahun.(Kompas.com/Dian Reinis Kumampung)