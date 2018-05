Pamerkan Perut Hamilnya dengan Gunakan Bikini, Begini Penampilan Artis Cantik Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sharena Delon kini diketahui tengah berbadan dua.

Aktris sekaligus model cantik itu telah memasuki usia kehamilan 22 minggu.

Baca: Hidup di Tengah Pergaulan Bebas, Ini yang Membuat Wanita Cantik Pertahankan Keperawanan

Meski sudah memasuki paru masa kehamilan, banyak yang menyebut penampilan Sharena tidak banyak berubah.

Ia masih terlihat cantik dan seksi karena berat badan yang tidak banyak bertambah.

Hal tersebut seperti terlihat pada unggahan Intsgram Sharena pada Minggu (13/5) berikut ini.

Sharena, sang suami, Ryan Delon ternyata belum mengetahui jenis kelamin calon buah hati mereka itu.

Padahal keduanya dan anak pertama mereka, Ryshaka Dharma Situmeang sudah penasaran sengan hal tersebut.

"Yang setiap di USG pemalu. Bikin mommy, daddy sama abangnya penasaran banget. Just promise me you will be a happy and healthy baby, okay! So far so good. But i cant help to wonder, will it be a baby girl or baby boy what do you think?" Ungkap Sharena pada keterangan unggahan di atas.

Dalam foto tersebut tampak Sharena yang tampil seksi dengan bikini putih.

Baca: Dita Pelaku Bom Bunuh Diri 3 Gereja di Surabaya, Ternyata Punya Guru, Sosoknya Diungkap Polisi

Baca: VIDEO: Asyiknya Foto-foto di Tugu Gajah Sembilan Mergo

Baca: Hendak Konfirmasi Perceraian Sule, Wartawan Diusir Petugas Keamanan Stasiun Televisi

Ia tampak berada di pantai dengan latar belakang mata hari terbenam.

Sharena tampak tersenyum sembari membuat tanda hati di perut dengan kedua tangannya.