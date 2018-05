Terlihat Keren, Ternyata Sepatu Plastik yang Dipakai Beberapa Seleb Ini Efeknya Berbahaya

2. Kim Kadarshian dengan Yeezy Heels

3. Rihanna dan Kendall Jenner dengan Off-White x Jimmy Choo

Namun, trend plastic shoes ini juga menjadi bahan candaan di Instagram.

Misalnya saja akun @larslala (Lars Byrresen Peterson) memposting foto sindiran dengan plastik shoes Yeezy Tubular seharga $950 atau sekitar Rp. 13.380.281.

Sayang, dalam foto tersebut ia memberi keterangan: "When your shit don't stink, but your feet do." yang artinya "ketika kotoranmu tidak berbau namun kakimu bau".