Harga Telur Ayam Ras Rp 24 Ribu, Disnakbun Nilai Wajar

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Dinas Peternakan dan Perkebunan Tanggamus menganggap tingginya harga telur ayam ras dan harga daging saat ini masih wajar.

Kadisnakbun Tanggamus Shofwan mengakui, sekarang ini harga telur ayam ras, daging ayam, daging sapi cukup tinggi. Khususnya telur dan daging ayam.

"Memang sekarang ini harga-harganya masih tinggi karena dampak bulan puasa. Sebenarnya harga itu masih relatif wajar. Sebab, menjelang Lebaran nanti harga masih bisa naik lagi," terang Shofwan, Rabu, 23 Mei 2018.

Harga telur ayam ras sekarang berkisar Rp 24 ribu sampai Rp 26 ribu per kg. Sebelum itu harganya di kisaran Rp 22 ribu sampai Rp 24 ribu per kg. Sedangkan harga normalnya antara Rp 20 ribu sampai Rp 22 ribu per kg.

"Ya wajarlah, namanya juga bulan puasa. Ada kenaikan sedikit-sedikit tidak apa-apa. Kenaikan harga waktu puasa juga sudah sering terjadi. Bukan hanya tahun ini, tahun-tahun lalu harga juga naik," terang Shofwan.

Begitu juga dengan daging ayam potong yang saat ini ada di kisaran Rp 35 ribu per kg. Harga ini pun sudah tinggi. Sebab, sebelumnya ada di kisaran Rp 30 ribu sampai Rp 33 ribu per kg.

Sedangkan harga daging sapi saat ini kisaran Rp 130 ribu per kg. Harga ini naik dari sebelumnya Rp 125 ribu per kg. Sedangkan harga yang umum di Tanggamus antara Rp 115 ribu sampai Rp 120 ribu per kg.

"Ini bukan faktor kekurangan stok telur atau daging. Tapi, karena permintaan saja yang meningkat. Kami yakin setelah Lebaran harga juga akan turun sendiri nantinya," terang Shofwan. (*)