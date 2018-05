Danrem Kolonel Erwin Djatmiko: Cegah Potensi Teror di Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Danrem 043/Gatam Kolonel Kav Erwin Djatmiko beserta rombongan mengunjungi Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Jumat, 25 Mei 2018 ke Kodim 0427/WK.

Kegiatan diawali dengan rangkaian sahur bersama dengan Unsur Forkopimda Kabupaten Way Kanan beserta Anak yatim di rumah dinas Sekretaris Kabupaten Way Kanan.

Turut hadir dalam kegiatan sahur itu Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony, Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, Kepala SKPD di lingkungan Pemda, unsur TNI dan Polri serta Anak Yatim Piatu.

Dalam sambutanya Danrem 043/Gatam menyampaikan agar personel Kodim 0427/WK menjaga solidaritas dan soliditas antar sesama anggota, mempertajam kepekaan dan kewaspadaan untuk mencegah potensi aksi teror di Way Kanan.

Dia juga berpesan agar TNI mengoptimalkan membantu pemerintah daerah dalam menyosialisasikan hasil pembangunan. Selain itu ikut membantu Polres Way Kanan menjaga stabilitas keamanan daerah dan melaksanakan pengamanan melekat terhadap markas satuan yang ada.

Sementara Bupati Way Kanan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Kodim 0427/WK dalam berbagai kegiatan, terutama patroli bersama yang melibatkan unsur TNI dalam hal ini Kodim 0427/WK, Polres Way Kanan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.