Rambut Panjangnya Hilang, Begini Penampilan Terbaru Vanesha Prescilla dengan Model Baru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bisa dibilang kalau rambut adalah mahkotanya perempuan.

Bagi wanita, memutuskan untuk memotong rambut yang tadinya panjang jadi pendek itu banyak pertimbangannya.

Karena otomatis, bentuk wajah kita akan sedikit berubah kalau potongan rambutnya diubah.

Sama seperti Vanesha Prescilla nih yang tiba-tiba muncul di Instagram dengan penampilan barunya!

Memang bukan lewat akun Instagramnya sendiri, melainkan terlihat dari postingan sang kakak, Sissy Prescillia.

Terlihat semua wanita di dalam foto itu termasuk Rinni Wulandari mempunyai rambut pendek dengan potongan bob.

"The woman who cuts her hair is about to change her life. -Coco Chanel" tulis Sissy untuk menjelaskan foto itu.

Vanesha yang tadinya memang sudah imut terlihat makin fresh dan cute loh setelah potong rambut.

Bahkan bisa dibilang image Milea seketika hilang setelah Vanesha potong rambut.

Memang ada beberapa yang kecewa melihat potongan rambut Vanesha ini.

Tapi nggak sedikit juga yang makin mengaggumi penampilan pacarnya Adipati Dolken ini loh.