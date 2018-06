Foto Bareng Aktor Tampan, Netizen Malah Bilang Gantengan Abang Ojek Online dari si Artis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cerita driver ojek online yang mendapat order dari selebritis kerap meramaikan media sosial.

Memang bukan rahasia lagi jika tak sedikit artis tanah air yang santai menggunakan jasa ojek online.

Baru-baru ini, curhatan seorang driver ojek online yang menyebut bertemu 'kembaran beda nasib' ramai di media sosial.

Hal ini diketahui dari unggahan instagra, @gojek24jam.

Berawal dari unggahan di akun Facebook, pemuda bernama Angga Purnama mendadak jadi perbincangan netizen.

"Bang abng maaf numpang upload nih sama kembaran jangan di bully ya cuma beda profesi ajh" tulis Angga

Angga pun menyertakan foto dirinya bersama seorang aktor muda tampan.

Aktor tampan tersebut diketahui bernama Bryan Domani.

Bryan Elmi Domani atau dikenal Bryan Domani merupakan pemain sinetron dan penyanyi Indonesia.

Ia juga membintangi sinetron Bastian Steel Bukan Cowok Biasa, Aisyah Putri The Series: Jilbab In Love & Perempuan Di Pinggir Jalan The Series di RCTI.