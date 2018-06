Akhirnya Jessica Iskandar Buka Suara tentang Hubungannya dengan Aktor Richard Kyle

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah diisukan berpacaran, presenter Jessica Iskandar akhirnya mengungkap status hubungannya dengan aktor Richard Kyle.

Ibu satu anak ini menyebut Richard hanyalah teman biasa.

Baca: Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Malam Ini Pukul 21.15 WIB

"(Richard) itu teman," kata Jessica seraya tertawa kecil saat ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (1/6/2018).

Bulan lalu, rumor tentang Jessica dan Richard muncul setelah foto dan video kebersamaan mereka di Bali tersebar di media sosial.

Sambil tersenyum, perempuan yang akrab disapa Jedar ini kembali menegaskan, ia ingin menjalin hubungan pertemanan saja dengan Richard.

Meski warganet berpendapat mereka cocok.

"Siapa yang bilang (cocok)? Masa sih? Makasih ya he he he. Ya berteman aja sih," ucapnya.

Ia tak menampik bahwa Richard memiliki kepribadian yang baik. Karena itu Jessica senang bisa berteman dengan pemain film Ini Kisah Tiga Dara itu.

"Dia orangnya baik, menyenangkan," ujar Jessica.

Lantas, apakah Richard memiliki kriteria pria idamannya?

"Ya tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, terus orangnya pinter. Soalnya aku orangnya pinter kan. Lihat dong anak aku kan pinter banget," ucap Jessica dengan nada bercanda.

Baca: Selamatkan Pengendara Sepeda, Aktor Benedict Cumberbatch Lawan 4 Begal Sekaligus

Baca: Tak Pernah Ekspos Kehidupan Pribadi, Mantan Pebalap Moreno Soeprapto Sebar Kabar Bahagia

Baca: Diduga Sebar Hoax, Pengurus PDIP Laporkan Oknum Wartawan MP ke Polda Lampung

"Aku tuh kalau di televisi pura-pura doang. Aslinya mah pinter. Jadi aku harus sama orang yang pinter juga. Kalau enggak, enggak nyambung," sambungnya masih berkelakar. (Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jessica Iskandar Ungkap Status Hubungannya dengan Richard Kyle"