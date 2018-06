Terjawab Sudah, Ternyata Ini Status Hubungan Dimas Anggara dengan Nadine Chandrawinata

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan Dimas Anggara dan nadine candra Winata memang menyimpan rapat soal status hubungan yang mereka jalani.

Banyak Netizen yang mengira jika keduanya telah melangsungkan pernikahan beberapa waktu yang lalu.

Kemesraan keduanya semakin terang-terangan dipublikasikan melalui akun instagram masing-masing.

Namun sampai sekarang belum ada klarifikasi perihal kejelasan hubungan keduanya.

Seolah menjawab status hubungan yang mereka jalani kali ini akun instagram wedding organizer @thebridestory yang mengunggah potret kemesraan mereka seolah memberi jawaban.

Beredarnya potret Nadine dan Dimas dengan konsep bohemian menjadi tanda tanya Netizen apakah foto tersebut prewedding atau bukan.

Rupanya keduanya memamng belum menikah.

Keduanya baru menjalani pertunangan yang dikonsep sedemikian indahnya dengan memadukan selera keduanya.

"Oh so in love with this boho-chic engagement session of our former Puteri Indonesia, @nadinelist and her fiancé, @dimsanggara Such a fun and playful picture we have here, don't you think? Pay your vendors by using Bridestory Pay or swipe left to find out about its benefits!

(oh sangat suka dengan boho-chic sesi pertunangan mantan putri indonesia kita @nadinelist dan tunangannya @dimsanggara. Dimana foto yang indah dan menyenagkan kita miliki. Bagaimana menurutmu?," tulis @bridestory (3/6/2018).

