Waduh! Sensor Airbag 24.662 Mobil Toyota Bermasalah, Pelanggan Diminta ke Bengkel Resmi

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Yoshihiro Nakata, Vice President Director TAM Henry Tanoto, berfoto di depan All New Toyota Rush yang diluncurkan secara resmi oleh TAM, Kamis 23 November 2017.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menggelar program Special Service Campaign (SSC) untuk mengecek produk-produk yang berpotensi terlibat dalam masalah.

Misalnya, masalah sensor airbag di sejumlah produk Toyota.

Menurut informasi yang disampaikan TMC, secara global masalah sensor airbag diduga melibatkan sejumlah line-up Toyota, antara lain Alphard/Velfire, Sienta, Noah/Voxy/Esquire, Probox/Succeed, Corolla, Highlander, Prius, Levin, dan Hilux.

Di Indonesia, sebanyak 24.662 unit terindikasi terlibat yaitu Alphard, Corolla, New Fortuner, New Kijang Innova, dan New Hilux, dengan tahun produksi dari 7 Mei 2015 hingga 29 Januari 2016.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto menjelaskan, pihaknya masih terus berupaya mengajak konsumen untuk segera ke dealer ataupun bengkel resmi terdekat.

Namun TAM masih kesulitan untuk bisa menjaring konsumennya.

"Kebanyakan sudah banyak pindah tangan," jelas Soerjopranoto, Minggu (3/6/2018).

Program SSC adalah layanan yang diberikan Toyota untuk memastikan produk-produk yang bahkan sudah berada di pelanggan masih terus diperhatikan.

Jika diperlukan, Toyota akan mengganti komponen kendaraan berdasarkan masalah yang ditemui, khususnya yang berkaitan dengan aspek keselamatan berkendara.

Vice President Director Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto, menyebutkan bahwa pihaknya mengutamakan pelayanan menyeluruh yang baik bagi pelanggan, salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas layanan purna jual kendaraan Toyota.