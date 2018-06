Hati-hati, Ini Usia yang Dianggap Paling Berbahaya Bagi Anak Remaja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Apakah Moms dan Dads memiliki anak yang sedang beranjak usia remaja?

Menurut World Health Organization atau WHO, remaja ialah penduduk yang dengan rentang usia 10-19 tahun.

Namun menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja ialah penduduk yang berada dalam rentang usia 10-18 tahun.

Jika Moms dan Dads memiliki anak dalam rentang usia tersebut, terlebih usia 14 tahun sebaiknya Moms dan Dads berhati-hati ya.

Sebab ahli saraf Universitas College London Sarah Jayne Blakemore mengatakan bahwa usia 14 dinyatakan yang paling berbahaya.

"Kami menghitung usia dimana kelompok peserta kami membuat proporsi pilihan risiko terbesar menjadi 14,38 tahun," ujar Blakemore sebagaimana yang dikutip dari New York Post.

Awal pubertas yakni sekitar 11 atau 12 hingga akhir usia remaja terbukti membawa sejumlah perubahan pada otak dan perilaku anak.

Perubahan ini tidak hanya membuat anak lebih rentan terhadap rasa malu tetapi juga cenderung tidak menanggapi hukuman dan lebih kreatif secara visual daripada orang dewasa.

Selain itu, berikut ini beberapa perubahan otak pada remaja menurut Blakemore dalam buku terbarunya berjudul 'Inventing Ourselves: The Secret Llife of the Teenage Brain'.

Mereka lebih malu