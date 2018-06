Paket Internet Smartfren dari Rp 149 Ribu Menjadi Rp 60 Ribu

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyambut Hari Raya Idul Fitri 2018, PT Smartfren Telecom Tbk berbagi kebaikan.

Smartfren memberikan potongan harga paket internet unlimited 24 jam dari Rp 149 ribu menjadi Rp 60 ribu.

Potongan harga diberikan selama satu bulan penuh FUP 1 GB per hari dengan kecepatan koneksi maksimal.

"Selain potongan harga itu, kami juga memiliki beragam paket internet Super 4G Unlimited mulai dari Rp 50 ribu dan 100 ribu. Sehingga pelanggan dapat memilih sesuai dengan kebutuhan komunikasinya masing-masing," kata Regional Head South Smartfrend Ervantoro Hermawan dalam rilis yang diterima Tribun, Selasa, 5 Juni 2018.

Smarfren juga melakukan optimasi jaringan dan mempersiapkan tim tanggap darurat tujuh hari sebelum maupun setelah Lebaran.

Tim ini bertugas mengantisipasi terjadinya gangguan sinyal, baik di sepanjang jalur mudik maupun pusat keramaian.

Smartfren juga terus melakukan pemantauan melalui network operation centre yang berada di Jakarta dan Surabaya.

Untuk dapat menikmati paket dan berbagai layanan Smartfren, ada banyak perangkat handphone 4G Open Market Handset (OMH).

Di antaranya Samsung A, J, dan S series, Xiaomi Redmi 5, 5 plus, dan 5A, iPhone 5 hingga iPhone X, Lenovo K6 dan Lenovo Vibe, Motorola C Plus hingga Z2 Play, Evercoss, Genpro, LG, BlackBerry, Sharp, Haier, Himax, Hisense, Andromax, dan Nubia. (*)