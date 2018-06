5 Hari Jelang Lebaran Cabai Merah di Kota Agung Tembus Rp 45 Ribu Per Kg

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai merah naik drastis pekan ini jadi Rp 45.000 dari Rp 35.000 per kg di Kota Agung.

Menurut Wagiyem, pedagang sayur di Pasar Kota Agung, kenaikan baru saja terjadi dan beberapa hari ke depan prediksinya akan naik lagi.

"Dua hari ini cabai merah dan cabai rawit sudah Rp 45.000 per kg, entah besok berapa lagi naiknya," kata Wagiyem, Minggu 10 Juni 2018.

Ia mengaku kenaikan cabai disebabkan tingginya pembelian dari masyarakat, meski stok mencukupi. Sebab masyarakat sudah mulai membeli berbagai kebutuhan pokok untuk persiapan Idul Fitri.

"Kalau barang sebenarnya ada, dari sini panen, ada kiriman dari luar daerah juga, tapi karena banyak yang beli akhirnya habis juga, dan akhirnya harga naik," terang Wagiyem.

Ia mengaku memang selama bulan puasa pembelian bahan pokok khususnya sayur meningkat. Meski selama itu juga stok sayuran banyak namun stok pasti habis. Hal itu yang membuat pergerakan harga cepat karena barang yang disediakan selalu habis.

Sedangkan harga bahan pokok lainnya cenderung bertahan dari pekan lalu seperti bawang merah Rp 35.000 per kg, bawang putih Rp 25.000 per kg, tomat Rp 6.000 per kg, rampai Rp 14.000 per kg, wortel Rp 8.000 per kg, kentang Rp 10.000 per kg, buncis Rp 7.000 per kg. (Tri Yulianto)