Putri Charlotte Menangis di Acara Ulang Tahun Neneknya, Sang Sepupu Sampai Turun Tangan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Putri Charlotte yang baru saja memasuki bangku sekolah pertamanya memang memiliki tampilan dan sikap yang menggemaskan.

Pada berbagai kesempatan selalu ada momen lucu dan menggelikan dari putri pasangan The Duke and Duchess of Cambridge, Pangeran William dan Kate Middleton ini.

Mulai dari menguap di pesta pernikahan pamannya, Pangeran Harry dan Meghan Markle, hingga menangis di acara ulang tahun neneknya, Ratu Elizabeth II.

Melansir dari Mirror.co.uk, Putri kerajaan berusia 3 tahun ini tampak meneteskan air mata di balkon Buckingham Palace saat acara Trooping the Color berlangsung.

Bahkan, sang ibu, Kate Middleton dan sepupunya Savannah harus berusaha menghibur Putri Charlotte agar berhenti menangis.

Mirror.co.uk Kate Middleton menghibur Putri Charlotte | Mirror.co.uk

Beruntung, adik Pangeran George itu tidak sulit untuk dibujuk.