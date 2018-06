Iko Uwais Jadi Pemeran Utama Serial Netflix 'Wu Assassins', Ini Ucapan Audy Item & Joe Taslim

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Karir Iko Uwais di dunia peran internasional semakin bersinar.

Usai beradu akting dengan Mark Wahlberg di film 'Mile 22', kini Iko dikonfirmasi untuk membintangi serial drama Netflix yang berjudul 'Wu Assassins.'

Dilansir TribunWow.com dari hollywoodreporter.com, Iko akan berperan sebagai pemeran utama.

Iko akan memerankan sosok Kai Jin, seorang koki yang menjadi Wu Assassin terbaru dan terakhir.

Serial drama tersebut terdiri dari 10 episode dan akan ditayangkan di layanan streaming film Netflix.

Syuting drama tersebut akan dilakukan di daerah Chinatown, San Fransisco.

Keputusan Iko membintangi drama tersebut membuat sang istri, Audy Item memberi tanggapan.

Tanggapan itu dituliskan Audy dalam postingan akun Instagram pribadinya @audyitem pada Sabtu (30/6/2018).

Dalam postingannya, Audy mengunggah capture berita dari media asing.

Berita tersebut menyebutkan bahwa Iko akan membintangi serial drama 'Wu Assassins.'

Di dalam keterangan foto, Audy merasa bangga kepada suaminya itu.

Pelantun lagu 'Dibalas dengan Dusta' itu juga mengingatkan Iko agar tak melupakan ibadah dan tetap rendah hati.

"#bismillahirrahmanirrahim, keep it up pa @iko.uwais so proud of you..