Curiga Papanya Bertingkah Genit di Luar Negeri, Reaksi Putri Nia Ramadhani tak Disangka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie yang kerap liburan ke luar negeri selalu menarik perhatian.

Nia kerap membagikan keasikan liburan mereka di sosial medianya.

Salah satunya lewat postingan Instagram dan juga instastory-nya.

Tentu banyak hal menyenangkan yang dialami oleh keluarga Nia dan Ardie Bakrie.

Salah satunya yang baru saja diunggah Nia lewat instagram storynya.

Baca: Live Streaming Indosiar Filipina vs Timnas U-19 Malam Ini Pukul 19.00 WIB, Jangan Lewatkan

Baca: Pansus Politik Uang Pilgub Bejalan Panas, Ada Aksi Rebut Palu Pimpinan, Endingnya Cuma Begini

Dalam video tersebut, Nia nampak mengambil gambar putri pertamanya, Mikhayla Zalindra Bakrie.

Mikhayla nampak berjalan digandeng dengan sang ayah.

Nia nampak menanyakan apa yang tadi dikatakan Mikha pada ayahnya.

"Barusan bilang ke papa apa?"

"No no apa?," tanya Nia Ramadhani kepada Mikhayla.

"No no papa, don't look another girl," jawab Mikhayla.