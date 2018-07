VIDEO - Ayam Bakar Sambal Dabu-Dabu Novotel Lampung, Mantap Bikin Nagih

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bingung cari tempat makan yang enak serta dengan lokasi yang membuat nyaman bercengkrama dengan kerabat?

Hotel Novotel Lampung dapat menjadi pilihan, apalagi kini di Hotel Novotel, sedang menggelar promosi menu terbaru khusus Juli.

Asistant Sales and Communication Manager Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, Hotel Novotel dapat menjadi pilihan menikmati akhir pekan.

Menurutnya, hotel yang menyajikan lokasi dengan desain bangunan gedung kokoh bernuansa internasional dan pemandangan indah ini sedang mengadakan promosi Food and Beverage.

"Promosi menu kuliner yang berlangsung selama Juli 2018 akan menyajikan beberapa makanan dan minuman yang siap menggoyang lidah," kata dia

Ia menjelaskan, ada tiga menu makanan terbaru selama Juli yaitu Beef Cardinal dengan harga Rp95 ribu. Selain itu, tersedia Ayam Bakar sambal dabu dabu dengan harga Rp85 ribu dan ada juga Two Way of Kaylan yang dibanderol Rp75 ribu per porsi.

"Untuk Beverage Promotion ada Bailey Affogato dengan harga Rp90 ribu nett, green sweet dengan harga Rp85 ribu dan Ginger Lime seharga Rp40 ribu, dijamin membuat ketagihan," jelasnya..

Ratu mengungkapkan, harga makanan dan minuman yang disajikan sudah nett termasuk tax and service. "Jadi tunggu apalagi, buat janji bersama kerabat, sahabat dan keluarga untuk menikmati Food and Beverage Promotion di Novotel Lampung," ungkap dia.

Untuk pemesanan, lanjutnya, bisa langsung datang ke lokasi Novotel Lampung tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung atau menghubungi reservasi pada nomor telepon ;0721 477999. Selain juga bisa melalui email info@novotellampung.com