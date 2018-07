Nonton Langsung Piala Dunia 2018 Laga Inggris vs Kroasia, Jaket yang Dipakai Via Vallen Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski jagoannya dalam Piala Dunia 2018, Portugal, gagal melaju, Via Vallen tetap berangkat ke Rusia.

Via tiba di Moscow, Rusia, pada Rabu 11 Juli 2018 dini hari.

Sebetulnya rencanya keberangkatan Via ke Rusia adalah untuk melihat Ronaldo secara live.

Namun sayang, kekalahan Portugal atas Uruguay membuat Via tak bisa melihat sang idola berlaga.

Meski begitu, Via mengaku tetap bersemangat untuk terbang ke Moscow demi mendukung Inggris.

"Tonight, I just wanna see @manchesterunited player’s

That’s why I choose this match

And I wish england will be meet france in the final (emoji)" caption Via sebari mengunggah tiket pertandingan Inggris VS Kroasia.

Ya, pelantun lagu 'Sayang' ini mendukung Inggris lantaran ia jatuh hati pada Manchester United.

Rasa cintanya pada MU Via tunjukkan dengan datang ke Luzhiniki Stadium mengenakan jaket dan kaos MU berwarna hitam putih.

"Nyetadion kalo ga ada yg di jagoin ituuu kurang gregeeeeettttt

England i’am support you bcz @manchesterunited players even gemess bangett karena di serang terusss (emoji)" tulis Via.

