Disebut Mengulang Sejarah, Ini 7 Bukti Kedekatan Kate dan Meghan Markle Sebagai Saudara Ipar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kedekatan dua saudara ipar dari Kerajaan Inggris, Kate Middleton dan Meghan Markle seolah magnet yang menyedot perhatian publik.

Pasalnya, bukan hanya kesan akur dan harmonis, tetapi The Duchess of Cambridge dan The Duchess of Sussex ini dikatakan mengulang kembali sejarah kedekatan mendiang sang ibu mertua, Putri Diana dan Sarah Ferguson.

Istri Pangeran William dan istri Pangeran Harry ini tidak jarang tertangkap kamera bersama ketika menghadiri acara publik.

Sama-sama memesona, namun keduanya tetap memiliki gaya khas masing-masing.

Kedekatan Middleton dan Markle dibuktikan dengan 7 foto berikut seperti yang dilansir dari People.com.

1. Saat acara RAF, Middleton dan Markle tampak kompak berdiri tegap disamping suami masing-masing.

David Fisher/REX/Shutterstock 5 Foto Kebersamaan Ipar Yang Akur, Kate Middleton dan Meghan Markle

2. Acara Trooping the Colour pada 8 Juni 2018 lalu, Middleton dan Markle tampak berbincang akrab.

JWMAL2 5 Foto Kebersamaan Ipar Yang Akur, Kate Middleton dan Meghan Markle 3. Duduk bersama dalam acara Royal Foundation Forum, keduanya tampak begitu akrab.

Chris Jackson 5 Foto Kebersamaan Ipar Yang Akur, Kate Middleton dan Meghan Markle

4. Middleton dan Markle berjalan bersama dengan suami masing-masing pada acara Commonwealth Day.

PAUL GROVER 5 Foto Kebersamaan Ipar Yang Akur, Kate Middleton dan Meghan Markle

5. Setelah mengabarkan pertunangannya, Markle mengikuti acara Natal Keluarga Kerajaan Inggris dengan Middleton.

5 Foto Kebersamaan Ipar Yang Akur, Kate Middleton dan Meghan Markle

Apa pendapat Sahabat NOVA tentang kedekatan Middleton dan Markle? (Nova.id/Tiur Kartikawati Renata Sari)