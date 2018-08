Jurnalis Cantik Lampung Luncurkan Album Mini Bertajuk Naik ke Laut

Laporan wartawan Tribun Lampung : Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Virdyas Eka Diputri songwriter asal Lampung, akhirnya merilis album mini berjudul "Naik Ke Laut". Album berisi lima track list lagu ini bercerita tentang kehidupan seorang nelayan yang melakukan perjalanan pulang dan pergi.

Perempuan yang akrap disapa Holaspica ini mengatakan musik yang ia bawakan dalam albumnya tersebut bernapaskan prosa melankolis, dengan nuansa laut di malam hari, berisikan tiga cerita kelanjutan single digital yang pernah dirilisnya.

“Album ini berisikan 3 cerita yakni Eleonora, The rain is coming, dan Waktunya Pulang. Album mini ini kelanjutan single digital pertama saya “naik ke laut dan single kedua The Dying Sky,” kata perempuan yang juga bekerja sebagai jurnalis media online sumatera post ini

Untuk diketahui Virdyas Eka Diputri atau biasa dipanggil holaspica juga pernah menjadi line-up di Folk Music Festival (2018), Soundsations (2018), Urban Gigs (2017), Artjog9 (2016), Asean Literary Festival (2015).

Lewat single pertamanya yakni Naik ke Laut, iapun pernah berhasil menjadi salah satu Breaking Indonesian Artist di sebuah playlist di Apple Music Singapura (2017). (*)