Artis Cinta Ramlan Menikah dengan Bule, Malah Putrinya yang Curi Perhatian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia datang dari artis sekaligus adik Olla Ramlan, Cinta Ramlan.

Cinta baru saja melepas kesendirian dengan menikahi seorang bule mualaf bernama Jomi Nunes.

Kabar ini diketahui dari postingan Olla melalui akun Instagramnya pada Rabu (9/8/2018).

Olla mengucapkan selamat kepada Cinta atas pernikahannya.

"Selamat hari bahagia adik sayang @cintaramlan

Semoga suamimu yang mualaf ini bisa menjadi Imam dan menuntun kamu dan anak anak ke surga...

Semoga Cinta bisa menjadi istri sholehah yang selalu mendampingi suami dalam suka dan duka...

I am so happy for you... love you..." tulis Olla.

Sementara di akun Instagram Cinta sendiri, ia mengunggah banyak foto dari momen pernikahan tersebut.

Cinta memakai gaun putih yang cantik, sementara Jomi mengenakan kemeja sederhana dengan warna senada.

"Today i married my bestfriend, my partner in crime, The Love of My Life.

I stole his last name and officially became Mrs. Nunes..