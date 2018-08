Yuk, Ikutan Lomba Foto Selfie Bareng Polantas. Berhadiah Jutaan Rupiah!

Laporan Reporter Tribun Lampung R Didk Budiawan C

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Dalam rangka menyemarakkan Festival Sat Lantas 2018 Kabupaten Pesawaran, Sat Lantas Polres setempat menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menarik minat masyarakat Bumi Andan Jejama.

Kepala Polres Pesawaran AKP Ridho Rafika mengungkapkan kegiatan diantaranya untuk menghilangkan konotasi seram terhadap petugas Sat Lantas. Oleh karena itu lah, pihaknya menyelenggarakan lomba foto selfie dengan petugas Sat Lantas di lapangan.

"Masyarakat dapat berfoto selfie dengan petugas saat kegiatan Sat Lantas di lapangan. Foto dikirimkan melalui Instagram dengan @SATLANTAPESAWARAN1 dengan hastage, #satlantaspesawaran1, #utamakankeselamatan, #halo_polda_lampung, #polisi_indonesia, #polantasindonesia, #berita_polantas_terkini," ujarnya.

Ia menuturkan bila pengiriman foto terbatas sampai dengan 30 Agustus 2018. Bagi foto yang mendapat penilaian terbaik akan mendapat hadiah uang tunai, Juara I sebesar Rp 2 juta plus thropy, Juara II Rp 1,3 juta plus thropy, dan Juara III Rp 700 ribu plus thropy.