BKN Unggah Video Ini di Twitter, Pendaftaran CPNS 2018 Sepertinya Segera Dibuka. Persiapkan Berkas!

TRIBUNLAMPUING.CO.ID - Akhirnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memberikan sinyal bahwa pendaftaran seleksi CPNS 2018 semakin dekat.

Setelah sebelumnya informasi tersebut sempat diundur beberapa kali, tampaknya CPNS 2018 akan segera dibuka sebentar lagi.

Baca: Info Terbaru Jelang Pendaftaran CPNS 2018, Tonton Video yang Dirilis BKN

Hal ini dilihat dari video singkat yang diunggah oleh BKN melalui akun media sosialnya.

Melalui akun Twitter @BKNgoid mengunggah video sepanjang 22 detik pada 31 Agustus 2018.

BKN hanya menulis tweet singkat ini untuk video yang diunggahnya:

"Prepare for the epic battle. Dream high, reach higher.

See you soon, #SobatBKN" tulis @BKNgoid.

Di awal video tersebut memperlihatkan resepsionis kantor BKN.

Lalu terlihat form antrian dan verifikasi.

Selanjutnya video tersebut memperlihatkan ruang verifikasi dan helpdesk SSCN.

Baca: Kemenkeu Ajukan Kuota 5.000 CPNS, Siapkan Berkas Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka

Hingga berita ini diterbitkan, video tersebut telah mendapatkan 248 retweet dan 457 like.