Info Terbaru Jelang Pendaftaran CPNS 2018, Tonton Video yang Dirilis BKN

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tahapan demi tahapan dilakukan pemerintah menyiapkan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir video kesiapan melaksanakan proses penerimaan CPNS 2018.

Video itu diunggah Jumat (31/8/2018) sekitar pukul 21.00 WIB dengan durasi 22 detik.

Video itu diberi judul 'Prepare for the epic battle. Dream high, reach higher.See

you soon, #SobatBKN'

Informasi terbaru ini menandakan pengumuman pendaftaran CPNS 2018 siap dilakukan oleh Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Mohammad Ridwan, Kepala Biro Humas BKN pada rilis menyebutkan, Sistem Helpdesk dan pengaduan juga akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Baca: Ridwan Kamil Unggah Foto Warga Lombok Sholat di Rumah Roboh, Netizen Terharu

"Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN," jelas Mohammad Ridwan, beberapa waktu lalu.

Pada rapat terakhir Kemenpan RB Kamis (30/08/2018), ada lima tahapan yang harus dijalani oleh pelamar ketika melakukan pendaftaran CPNS 2018.

Pada rapat tersebut dihadiri oleh Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana.

Selain Kepala BKN, turut hadir Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama BKN dan perwakilan dari sejumlah Kementerian dan Lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa BKN akan mematangkan koordinasi dengan instansi terkait.