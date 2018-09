Ridwan Kamil Unggah Foto Warga Lombok Sholat di Rumah Roboh, Netizen Terharu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil repost foto @makassar_iinfo, Sabtu 1 September 2018.

Foto menunjukkan beberapa warga Lombok, NTB, sholat di rumah yang roboh karena gampa bumi.

Pada unggahan beberapa jam yang lalu itu, Ridwan Kamil menuliskan keterangan sebagai berikut:

"DUNIA BOLEH RUNTUH, TAPI TIDAK KEIMANANKU". _____ Foto pengungsi Lombok oleh @makassar_iinfo . *english: "World may fall and crumble but not my faith in Allah"..

Sementara @makassar_iinfo memberikan caption: Sudah kah kita melaksanakan kewajiban kita ???



Lihatlah, Sebuah potret warga di Lombok. Rumah boleh roboh tapi iman tidak boleh roboh...ucap salah satu warga yang melaksanakan sholat dan rumahnya roboh.



Hingga kini postingan Ridwan Kamil telah mendapatkan 54 ribu like dan hampir 300 komentar.

Berikut ini komentar mereka.

pangkyarisadewooMasya Allah , merinding liat foto dan captionnya kang

vitalitasacongBerilah kekuatan kpd mereka smua ya allah.. dalam menggapai kemulyaan dan segala ujian apapun dari engkau ya Rab

olindasuhandiMashaa allah. Smoga segera dibuatkan tempat yg layak untuk beribadah